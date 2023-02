Bomba iz NBA: Irving želi da napusti Bruklin, traži trejd!

Sada je tražio trejd iz Bruklin Netsa, a to navodi dobro upoznat novinar u zbivanja u NBA Šams Čaranija.

Kako se navodi, čelnici Netsa kontroverznom košarkašu ponudili produženje ugovora, ali pod izvesnim uslovima, što se Irvingu opšte nije dopalo i glatko je odbio čelnika sadašnjeg kluba.

Zbog cele situacije traži trejd do 9. februara ili će na leto napustiti Bruklin kao slobodan agent.

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July.