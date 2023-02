ISTORIJA JE ISPISANA - Lebron Džejms je najbolji strelac NBA lige! (FOTO+VIDEO)

Lebron Džejms je oborio rekord Karima Abdula Džabara star 39 godina! U porazu LA Lejkersa protiv Oklahome 133:130) uspeo da ubaci 38 poena što je bilo doovljno da dođe do brojke od 38.390 poena i tako prestigne Karima - Abdula Džabara koji je istao 38.387.

Pred meč sa Oklahomom bilo mu je potrebno da ubaci 36 poena kako bi preuzeo prvo mesto na večnoj listi i uspeo je! Nažalost, slavlje je pokvario samo poraz Lejkersa.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/kyqvL0PgLR