DIV U REALU IZ MADRIDA, IMA 13 GODINA I 211 CENTIMETARA: Ceo svet priča o momku iz Afrike, već mu predviđaju NBA karijeru! (FOTO+VIDEO)

Tako je bilo sa Lukom Dončićem, a na dobrom putu da nastavi njegovim stopama je izvesni Mahamadu Landure. Mladi košarkaš rođen u Africi, u gradu Đene, u državi Mali 2009. godine, koji je visok 211 centimetara.

Ovaj momak našao se u centru pažnje španskih medija zbog svojih neverovatnih fizičkih predispozicija. Čini se da su u Realu dobili naslednika Valtera Tavaresa, košarkaškog diva sa visinom od 221 centimetra.



U Evropu je Mahamadu Landure stigao 2020. godine. Skauti Španske košarkaške akademije "Alehandro Maharin" primetili su ga u Africi i odlučili da ga dovedu na Pirineje. Prvo je obukao dres Barselone. Odigrao je jedan turnir za Katalonce, ali je na kraju odlučio da igra za Real iz Madrida.

Landure je već predominantan u mlađim kategorijama. Protivnici mu ne mogu ništa, što se vidi i iz videa koje vam prilažemo. Neće biti iznenađenje ako veoma brzo bude priključen prvom timu Reala.

I Amerikanci su oduševljeni ovim 13-godišnjakom. Veruju da će biti novo veliko košarkaško čudo i da će ubrzo biti najdominantniji košarkaš na svetu. Za svoju visinu, izuzetno je okretan i brz, a raspolaže odličnom leđnom tehnikom za igranje ispod koša. Pitanje je samo koliko će još rasti i hoće li izgubiti hitrinu ukoliko bude nabacio mišićnu masu, koja mu je svakako potrebna.

Mahamadou Landoure is a 6'9" 13-YEAR-OLD phenom that plays for @RMBaloncesto 😳



He was named the Minicopa Endesa's MVP after posting this stat line in the U14 youth tournament championship 📈 @SCNext pic.twitter.com/EX5DqwvXDH