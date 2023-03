NEZAPAMĆEN SKANDAL! Amerikanac pljuje Jokića, smetao mu što je belac! Čovek lupeta gluposti!

Nikola Jokić igra maestralno ove sezone, glavni je kandidat za MVP priznanje, pre nekoliko dana upisao je 100. tripl-dabl u karijeri, a čestitke pljušte sa svih strana.

Ne može to da podnese bivši NBA košarkaš Kendrik Perkins, koji omalovažava igre srpskog košarkaša. Prvo ga je optužio da "nabija statistiku", a sad mu smeta jer je Jokić belac. Čovek je prolupao! Nije mu potreban razlog da pljuje Nikolu Jokića!

- Od 1990. godine samo trojica košarkaša koja su osvojila MVP priznanje nisu bili u deset najboljih strelaca lige te sezone. To su Stiv Neš, Nikola Jokić i Dirk Novicki. Šta imaju zajedničko? Razmislite samo... - rekao je Kendrik Perkins bez imalo uvijanja, kao da upravo na nacionalnoj televiziji nije priznao da je rasista.

- Setite se 2006. godine kad je Stiv Neš osvojio MVP nagradu, tad je Kobi Brajant imao u proseku 35 poena po meču? Kako to nije uspeo da osvoji? Dakle, samo Neš, Jokić i Novicki nisu bili u deset najboljih strelaca lige. Nemojte mi to da je Jokić sada prvi na zapadu, prošle godine je bio šesti. Zašto za neke druge pomeramo granice, a druge ne?

Zaboravio je dotični, kada je Jokić osvojio prvo MVP priznanje bio je deseti na listi strelaca, a prethodne sezone je bio šesti. Na kraju u trećoj sezoni kada je statistički MVP, kada je Denver broj jedan u Zapadnoj konferenciji, došli smo do rasizma.

Kendrick Perkins suggests that Nikola Jokic is winning the MVP this year because he is a white European.



On National Television. This talking point started two weeks ago and is gotten worse and worse ever since.pic.twitter.com/ODNZX9UtQa