Diskusija o MVP tituli: Perkins tvrdi da je Jokić favorit samo zato što je belac?!

Regularni deo sezone u NBA ligi polako ulazi u svoju najzanimljiviju fazu a uporedo sa borbom ekipa za pozicioniranje pred plej-of, vodi se i jednako zanimljiva bitka za najprestižnije individualno priznanje. Vladajući MVP lige, dvostruki uzastopni, Nikola Jokić, na putu je da to bude i treći put s obzirom na igre koje pruža i ove sezone, međutim poslednjih dana pojavio se pomalo neverovatan narativ po kome je Somborac favorit za novu titulu samo zato što je - belac?!

Ovakav stav je još pre nekoliko dana izneo nekadašnji NBA centar Kendrik Perkins i prilično šokirao javnost u SAD osetljivu na temu rasizma.

- Kada je reč o igračima koji su osvojili MVP od 1990. godine, samo trojica koja su osvojila MVP pehar nisu bila među 10 najboljih strelaca lige... Stiv Neš, Jokić i Dirk Novicki. E sad, šta ti momci imaju zajedničko? - upitao je Perkins nedavno jasno aludirajući na to da su apostrofirani igrači do priznanja došli samo zato što su bele puti.

Perkinsova izjava izazvala je očekivanu reakciju javnosti, ali i njegovih kolega TV analitičara i bivših košarkaša među kojima je i Džej-Džej Redik, uz Perkinsa, jedan od udarnih komentatora na ESPN mreži. Njuh dvojica sučelila su mišljenja u emisiji "First take" u kojoj je Redik praktično poručio sagovorniku da je sve glasače koji biraju Jokića nazvao rasistima.

Kendrick Perkins' comments that set off JJ Redick:



"When it comes down to guys winning MVP since 1990, it's only three guys who won MVP that wasn't top 10 in scoring... Steve Nash, Jokic, and Dirk Nowitzki. Now, what do those guys have in common?"pic.twitter.com/cjFvpduuSS https://t.co/ZG4fXyPECd