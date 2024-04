JOKIĆ UMALO DA NOKAUTIRA PROTIVNIČKOG TRENERA! Šok scena u NBA ligi

Trener Klivlenda Džej-Bi Bikerstaf nije se sklonio da Nikola Jokić izvede loptu i zbog toga je umalo dobio udarac u lice ili u telo.

U toku igre on se našao tamo gde ne bi trebalo, a Jokić se nije obazirao, već je snažno bacio loptu jednom saigraču i umalo pritom zakačio trenera prortivnika.

Dok je Denver razbijao Klivlend, Jokić je bio veoma motivisan protiv tima iz Ohaja, a Bikerstaf je to umalo osetio na svojoj koži. Srećom po njega, sklonio se u poslednjem trenutku.

Jokic almost hit J.B. Bickerstaff with the ball. 😳



