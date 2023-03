ISPISAO ISTORIJU! Jokić oborio REKORD STAR 55 GODINA! Srbin iza sebe ostavio jednu od NAJVEĆIH NBA LEGENDI

Nagetsi su prokockali veliku prednost u utakmici protiv San Antonija na kojoj smo mogli da vidimo i tuču na parketu.

Jokić je na tom meču upisao 26. tripl-dabl usezoni, a ekipa iz Kolorada tek prvi poraz kada Srbin ostvari takve brojke.

Dvostruki uzastopni MVP NBA lige je uprkos porazu uspeo da obori jedan rekord star 55 godina.

Most games with 10+ assists by a center in a season:



33 – Nikola Jokic (this season)

32 – Wilt Chamberlain (1967-68) pic.twitter.com/vXGkL7ZySv