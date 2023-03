STUDENTI NISU MOGLI DO IZNENAĐENJA! Zvezda NEMILOSRDNA protiv podgoričke ekipe, lak posao za crveno-bele!

Izabranici Duška Ivanovića ušli su u ovu utakmicu kao favoritu, i tu ulogu na kraju opravdali. Sa druge strane, podgorička ekipa pokazala je zube Crvenoj zvezdi, odigrala veoma korektnu utakmicu, u prvoj deonici uspešno parirala protivniku, ali kvalitet je na kraju presudio.

Prelomni deo utakmice dogodio se u drugoj deonici, tada je Zvezda napravila prvu veću prednost, koju je do kraja meča uspešno održavala.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Fakundo Kampaco sa 23 poena, dok je Stefan Marković meč završio sa 11 poena.

THE END: @kkcrvenazvezda get back on the winning track as they beat @kkscderby at home court.#ABALiga pic.twitter.com/e7Q1GiDdMc