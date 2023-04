ZVEZDA SE DUGO MUČILA, PA SAVLADALA SPLIT: Crveno-beli nastavili poteru za Partizanom!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu Split rezultatom 83:74 (23:21, 16:15, 24:25, 20:13) u 26. kolu ABA lige.

Crveno-beli su zabeležili 21. pobedu i ostali u trci za prvo mesto koje trenutno drži Partizan. Crno-beli su na prvom mestu sa 23 pobede i utakmicom više.

Zvezda se neočekivano dugo mučila protiv trenutno devetoplasirane ekipe. Punih 30 minuta Splićani su odolevali u Pioniru. Jedini koji je u prve tri četvrtine bio raspoložen bio je Filip Petrušev koji je zabeležio 25 poena.

Početkom poslednje četvrtine Zvezda je počela da pravi razliku i lomi utakmicu. Proradio je Nemanja Nedović koji je stigao do 15 poena, a Zvezda do dvocifrene prednosti. Domaći tim je rutinski odradio utakmicu do kraja i upisao bitnu pobedu.

Crvena zvezda do kraja ligaškog dela ima gostovanja Mornaru u Baru i Cedevita Olimpiji u Ljubljani. Partizan do kraja ligaškog dela ima gostovanje Budućnosti u Podgorici.