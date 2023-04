Orlovi poleću iz drugog šešira! Srbija neće na Sloveniju, Francusku i Litvaniju!

Sa Srbijom su u "šeširu" još selekcije Francuske, Slovenije i Litvanije, što znači da ove reprezentacije ne mogu biti rivali u grupnoj fazi.

Ukupno je osam šešira sa po četiri selekcije, raspoređene na osnovu FIBA rang-liste, s tim što su Filipini kao domaćini u prvom "šeširu".

Filipinci su takođe imali pravo da izaberu jednu selekciju koja će igrati u njihovoj zemlji, a oni su očekivano izabrali SAD. U Japanu će igrati Slovenija, a u Indoneziji Kanada.

