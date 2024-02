SRBIJA GAZI KA EVROBASKETU: Pešićevi Orlovi pregazili Gruziju

Muška košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025.

Tim Svetislava Pešića je kao gost u Tbilisiju savladao Gruziju rezultatom 76:63 (21:12, 17:19, 22:21, 16:11). Srbija je prva u grupi G sa maksimalnim učinkom posle dva kola, slede Finska i Danska sa po 1-1, dok Gruzija ima dva poraza na startu kvalifikacija.

Iz grupe na Evropsko prvenstvo, pored Finske, kao jednog od domaćina, idu još dve selekcije.

Marko Gurudić je postigao 16 poena, Vanja Marinković 15, Aleksa Avramović 12, a Filip Petrušev 11 u ekipi Srbije.

Kod domaćina Tornike Šengelija je postigao 19 poena, a Džo Tomason 13.

Naredne utakmice u kvalifikacijama Srbija igra u novembru. Prvo će 21. februara gostovati Danskoj, a tri dana kasnije će dočekati isti tim.

Srbija je kontrolisala utakmicu od prvog do poslednjeg minuta. Doduše, bilo je perioda kada je napad stao, a domaćin to koristio da stigne na četiri poena minusa. Ipak, svaki put je naš tim pojačavao tempo i lako ponovo stizao do veće prednosti.

Srbija je u prvoj deonici odigrala dobro u fazi odbrane, i dobru defanzivnu sekvencu naši košarkaši su uspeli da valorizuju i u napadu i na prvu pauzu odu sa devet poena prednosti 21:12.

Sredinom druge četvrtine, Gruzija je vezanim poenima Šengelije i Tompsona uspela da se vrrati u meč i smanji zaostatak na tri poena 26:23. Srbija je odbila nalet Gruzije i nakon dve vezane trojke Marinkovića stigla do dvocifrene prednosti 36:25.

Do kraja poluvremena Gruzija je serijom 6:2 uspela da smanji zaostatak na sedam poena 38:31.

U nastavku je Srbija uspevala da kontroliše dešavanja na terenu, i u izjednačenoj igri održi prednost iz prvog dela i u poslednju četvrtinu uđe sa osam poena prednosti 60:52.

Nakon dva i po minuta igre u poslednjoj deonici, Srbija je posle trojke Avramovića, stigla do 11 poena prednosti (67:56), a selektor Gruzije Aleksandar Džikić je bio prinuđen da zatraži tajm-aut.

Srbija je i posle tajm-auta nastavila sa boljom igrom i serijom 4:0 stigla do 15 poena prednosti i rešila pitanje pobednika sredinom četvrte četvrtine.

Ranije danas, u istoj grupi, Finska je kao domaćin pobedila Dansku sa 89:85.

