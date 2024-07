Šok! Srbija saznala poslednjeg protivnika na Olimpijskim igrama: Evo koga čekaju Orlovi u Parizu

Košarkaška reprezentacija Srbije je čekala da sazna ime poslednjeg rivala u grupi C na Olimpijskim igrama.

Da budemo precizniji, Orlovi su čekali ishod kvalifikacionog turnira odigranog u Portoriku, a krajnji ishod je neočekivan.

Kao pobednik turnira na kojem su igrali još Litvanija, Italija, Meksiko, Obala Slonovače i Bahrein, izašao je domaćin - Portoriko, što znači da će ova ekipa igrati protiv Srbije u Parizu.

😤🇵🇷 Puerto Rico defeats Lithuania and qualifies for the Paris Olympics! #FIBAOQT pic.twitter.com/ibatYbvwJO