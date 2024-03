PEŠIĆEVI ORLOVI NAPRAVILI POMAK! Srbija napredovala na FIBA rank listi, evo i koga smo obišli na njoj (FOTO)

Košarkaška reprezentacija Srbije iza sebe ima veoma uspešan period, jer su nakon Mundobasketa na kom su došli do srebrne medalje uspeli da upišu i dve pobede na startu kvalifikacija za Eurobasket koji se održava iduće 2025. godine u Poljskoj, Letoniji, Finskoj i na Kipru.

Srbija je slavila protiv Finske na svom terenu veoma ubedljivo, a samo četiri dana kasnije su u Tbilisiju slavili i protiv Gruzije, čime su napravili ogroman korak ka plasmanu na šampionat starog kontinenta.

Naravno, ti rezultati nisu prošli neopaženo nikome, te je naša selekcija uspela da napravi i pomak na FIBA rank listi! Orlovi sada zauzimaju četvrtu poziciju, gde su obišli selekciju Australije od koje imaju 1.6 bodova više.

