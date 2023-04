'KEVIN JE, PROSTO, TAKAV IGRAČ!' Ovo je prva reakcija Obradovića nakon DRAME i velike pobede Partizana u Madridu

Trener Partizana, Željko Obradović, izneo je svoje utiske nakon dramatične pobede nad Realom u Madridu.

Crno-beli su šokirali domaćina u prvoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige.

- Sreća je bila na našoj strani - rekao je najpre Žoc pa govorio o trojci koju je za pobedu pogodio Kevin Panter.

- Kevin je, prosto takav igrač. Poverili smo mu taj napad i... to je bilo to. Koristili smo njegov kvalitet. Utakmica je, naravno, bila veoma teška, mogao je i Real da pobedi. Jeste, sada je 1:0 za nas, ali to je i dalje samo 1:0. Ipak igramo protiv Reala - istakao je strateg crno-belih nekoliko trenutaka nakon utakmice.

Drugu utakmicu u seriji Partizan će odigrati u četvrtak, opet kao domaćin, nakon čega sledi meč u Beogradu, a u slučaju da crno-beli ne ostvare dva trijumfa, odnosno ne dođu do 3:0 u seriji i plasmana na Fajnal for, odigraće se još jedna utakmica u prestonici Srbije.

