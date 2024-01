OBRADOVIĆ U 2 REČENICE OPISAO PORAZ U ISTANBULU: Ovako je trener Partizana video sunovrat svoje ekipe protiv Fenerbahčea

Trener Partizana Željko Obradović bio je kratak neposredno posle utakmice u Istanbulu.

Partizan je u meču 20. kola poražen od Fenerbahčea sa 91:76.

- Dva potpuno drugačija poluvremena. Pričali smo na poluvremenu da treba da očekujemo njihovu agresivnost, ali nismo odgovorili.

Obradović je kasnije na konferenciji za medije bio nešto duži.

"U prvom delu smo igrali sa ogromnom željom i energijom, sa svim stvarima koje su potrebne da se odigra vrhunska utakmica u Evroligi. Bili smo pametni, sa jasnom idejom. Sve je bilo aspolutno drugačije u drugom poluvremenu. Žao mi je jer su isti igrači, zato što je to pitanje koncentracije i karaktera, da izađeš i nastaviš da igraš istim ritmom. Moraš da prepoznaš neke stvari, kada imaš problema u napadu, moraš da igraš agresivnije u odbrani, dozvolili smo Fenerbahčeu da se razigra, da napravimo samo tri faula u trećoj četvrtini, kada su se oni odlepili. Pritom su ta tri faula bila na šutu... To su neki problemi koje smo imali, tu smo izgubili utakmicu. Strašno mi je žao, imali smo dobru šansu da odigramo kvalitetnu utakmicu do kraja, protiv dobrog tima. Ispalo je kako je ispalo".

