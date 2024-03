OGLASIO SE OBRADOVIĆ: Evo šta navodi kao glavni razlog za PORAZ Partizana!

Košarkaši Partizana nisu uspeli da ostvare značajnu pobedu protiv ekipe Olimpijakosa i ostali su poraženi rezultatom 74:69, a na konferenciji za medije Željko Obradović je za početak kratko objasnio šta mu se nije svidelo.

- Pre svega čestitam Olimpijakosu, očigledno je da smo sve izgubili na kraju, igrali smo užasno poslednjih 10 minuta i izgubili utakmicu - kratko je počeo Obradović.

Na kraju utakmice pojedini igrači su dobili veće minute, a Željko je objasnio šta je bio razlog tome.

- Ta petroka koja je počela i koja je igrala dosta je završila utakmicu. Najvažniji minuti na kraju su oni dobili. Nismo imali pomoć sa klupe i imali smo situaciju da sami sebe porazimo. Ne znam koji je to put zaredom. Odluke koje smo donosili su bile katastrofalne i dali smo im mogućnost da nas pretrče kontranapadima - dodaje Obradović.

Potom je dodao da to nije energetski pad, nego koncentracija.

- Nije energetski pad nego glupo izgubljene lopte. Ako ulaziš sa 13 razlike, a to je ogromna prednost, moraš da igraš pametno, treba da nastaviš da kažnjavaš odbranu kako smo to radili. Šutevi nerezonski, odbrana nerezonska i tako je sve počelo - rekao je Obradović.

Ostavio je otvorenu mogućnost da Kaboklo i Kaminski nastave da igraju zajedno.

- Nemam pojma, videćemo kako bude išlo. On je dosta dobrog uradio večeras, ali i on kao i mnogi igrači mora da igra sa više rezona. Kada to kažem, njegove kretnje u napadu nekada nisu bile dobre, a drugo kada ima prednost koju je imao celu utakmicu, jer su igrali sa četiri mala igrača, sa ogromnim brojem skokova nismo uspeli da materijalizujemo. Sigurno će biti jedna od varijanti da njih dvojica igraju zajedno, videćemo - ističe Obradović.

Na kraju je na sopstvenu inicijativu pokrenuo temu o navijačima i zahvalio im se tom prilikom.

- Moram da istaknem podršku ovih ljudi, hvala im još jednom. Ponovo fantastična atmosfera. Pokazuju da su najverniji ubedljivo, da veruju u nas. Hvala im na tome, a najiskrenije mi se njima ne odužujemo na pravi način - zaključio je Željko.