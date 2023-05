Grobari pakleno dočekali igrače Reala u Areni, a onda im se vođa obratio sa razglasa: 'Samo ovo čekaju...'

Košarkaši Real Madrida izašli su na parket Arene da "osete" obruče pred meč protiv Partizana koji počinje od 20 i 30.

Dočekani su gromoglasnim zvižducima, a u hali je već bar 10.000 navijača, iako je u tom momentu ostalo još sat i po vremena do početka utakmice.

Prvi su na partket izašli Serhio Rodrigez i Najdžel Vilijams Gos.

Zvižduci su parali uši svih u hali, a onda se sa razglasa navijačima obratio vođa Grobara.

- Grobari, ne ubacujte ništa u teren, čekaju samo da nešto uleti da nas izbace sve napolje, navijajmo do kraja i nosimo momke do pobede - rekao je on navijačima.

Podsetimo, Partizan vodi sa 2:0 u seriji i ukoliko večeras pobedi, obebzediće plasman na Fajnal for Evrolige, koji se održava u Kaunasu od 19. do 21. maja.