HIT SNIMAK SA NBA FINALA OBILAZI SVET! Jović je mogao da se PROSLAVI, ali mu Jokić to NIJE dozvolio - mladi as ostao u NEVERICI!

Nikola Jokić je upisao tripl-dabl, deveti u ovosezonskom plej-ofu. Jokić je upisao 27 poena, 10 skokova i 14 asistencija.

Sinoćnje finale posebno je bilo zanimljivo navijačima u Srbiji, pošto za Nageste igra Nikola Jokić, dok dres Majamija nosi takođe srpski košarkaš Nikola Jović.

Mladi košarkaš zauvek će pamtiti ovo veče pošto je dobio priliku da zaigra za Majami u finalu, a šansu je dobio tek u poslednjem minutu.

Upisao je odmah Jović jedan skok, potom je želeo da postigne koš, ali Nikola Jokić mu ti nije dozvolio.

Iako je meč u tom trenutku već bio rešen, Jokić je odigrao jaču odbranu, potom izbio Joviću loptu i tako ga sprečio da se upiše u strelce.

Heat +9 doesn’t push because of a man with 1 LETTER off from Nikola Jokic….JOVIC!!! You can’t Larry David make it up #gamblingtwitter pic.twitter.com/WLZ8aIHKn4