TRILER U SAN FRANCISKU! Nikola Jokić trojkom sa pola terena srušio Golden Stejt (VIDEO)

Nikola Jokić je heroj Denvera! U nestvarnom duelu dva poslednja osvajača šampionskog prstena NBA lige, Nagetsi su poenima Srbina uz zvuk sirene savladali Golden Stejt rezultatom 130:127!

Srbin je pogodio trojku sa pola terena, a meč je završio sa 34 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Denver je imao blago vođstvo do kraja treće deonice, kad Voriorsi nižu četiri trojke i dolaze do dvocifrenog plusa 100:90. Na šest minuta do kraja su "Ratnici" imali prednost od čak 123:105 - i prosuli su je. Izuzetan povratak Nagetsa 13:0, gde je naročito blistao Aron Gordon sa 11 uzastopnih poena, kako iz igre, tako i sa penala.

Stiglo se do neizvesne završnice u kojoj je Nikola Jokić presudio rivalima. Prvo koš za 127:127, pa trojka za pobedu u poslednjoj sekundi.

Sledeće na rasporedu za Denver je susret kod kuće sa opasnom ekipom Orlando medžika u naletu. Golden stejtu dolaze slabašni Pistonsi.

NIKOLA JOKIC CALLED GAME FROM HALF COURT 🚨pic.twitter.com/SprzDefTJ9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 05. јануар 2024.

