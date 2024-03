NIŠTA SLAĐE NEĆETE DANAS VIDETI: Nikola Jokić snimljen sa ćerkom - On stisne pesnicu, isto ponavlja i Ognjena (VIDEO)

Nikola Jokić ne prestaje da oduševljava košarkaški svet iz utakmice u utakmicu, gde ove sezone neverovatno dominira u dresu Denvera i ide ka novoj MVP tituli, jer je statistički ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi ove sezone.

Ali, Jokić oduševljava javnost i ponašanjem van terena, gde gotovo nikada ne glumi zvezdu kakva jeste, već se ponaša kao da je običan čovek.

Tako se nedavno pojavio na jednoj dečijoj predstavi, gde je odveo svoju ćerkicu Ognjenu.

U pitanju je bila tematska zabava za najmlađe sa dinosaurusima, a i sam Jokić se uključio u to kako bi animirao svoju ćerkicu.

Tako je i bilo u jednom momentu kada su zajedno podigli pesnicu. Nakon što je Nikola to uradio, za njim je isto ponovila i njegova ćerka.

NBA champion/MVP Nikola Jokic at @Jurassic_Quest today. Off the court he just a regular dad taking his daughter out for some fun 💯 @nuggets @AltitudeTV @BR_NBA @SportsCenter @NBA @TheDunkCentral pic.twitter.com/ClQ3s8npDQ