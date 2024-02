SJAJNE VESTI! Amerikanci potvrdili: Jokić gazi ka novom MVP trofeju

Sjajne vesti stigle su iz Amerike - centar Denver Nagetsa, Nikola Jokić, probio se na prvo mesto favorita za MVP trofej u NBA ligi ove sezone.

Odličnim partijama u mesecu iza nas Jokić je stigao do čela ove tabele gde se nalazi ispred Šaja Gildžusa-Aleksandera iz Oklahole i Džoela Embida iz Filadelfije.

Will Jokić take home his third @Kia MVP? 🏆



📰: https://t.co/ZLZpsBHN8P pic.twitter.com/jyCyFyrjQS