OBJAVLJENA NOVA FOTOGRAFIJA - Nikola Jokić sav u ranama

Košarkaši Denvera pobedili su Majami 103:97 u repreizi prošlogodišnjeg NBA finala, a ponovo je Nikola Jokić odigrao odličan meč.

Srpski centar postigao je 18 poena, uz 11 skokova i 7 asistencija, a posle niza od četiri meča u kojima je imao tripl-dabl učinak, umor je učinio svoje. Uz to, Jokić je vodio žestoke duele sa centrima Majamija, što se i videlo po ogrebotinama na njegovim rukama.

Naime, često se pojavljuju fotografije na kojima se vidi po koji ožiljak i ogrebotina na rukama srpskog centra, a takav je slučaj bio i posle duela sa Hitom. Tako, na nekoliko fotografija vidljive su posledice borbe, na obe ruke. Od šaka, do lakata i ramena Jokić je bio izgreban, među brojnim komentarima navijača bilo je i onih koji su napisali da deluje "kao da je bio u kavezu sa medvedima".

Pogledajte u galeriji fotografije sa meča:

Don't know when it happened but Jokic added another giant scratch on his left arm sometime in the 1st quarter. pic.twitter.com/dSnYQXSls9