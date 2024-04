Jokić igrač nedelje na Zapadu u NBA

Nikola Jokić, centar Denvera, proglašen je za najkorisnijeg igrača Zapadna konferencije u poslednjoj nedelji regularnog dela sezone NBA šampionata.

Dvostruki MVP je predvodio tim do tri pobede u četiri meča, čime su na kraju uspeli da obezbede drugo mesto pred plej-of.

Jokić je na ta četiri meča u proseku imao 26,5 poena, 11,5 skokova uz gotovo 70 odsto šuta iz igre.

Iza sebe je ostavio Bredlija Bila, Šaja Gildžesa-Aleksandera, Lebrona Džejmsa, Si Džeja Mekaluma i saigrača Džamala Mareja.

Na Istoku je najbolji bio Džejlen Branson čiji su Niksi ostvarili sve četiri pobede u 25. nedelji i završili takođe kao drugi u svojoj konferenciji.

Branson je imao ček 38.5 poena u proseku na ta četiri meča i 7,5 asistencija.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and New York Knicks guard Jalen Brunson have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 25 of the 2023-24 season (April 8-14). pic.twitter.com/FbNEr9HHUR