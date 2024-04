Ameri priznali da je Jokić trebalo da dobije treću MVP titulu, a ne Embid

Verovatno nikada nije bio na udaru medija u trci za MVP titulu NBA lige kao što je to Nikola Jokić prethodne sezone, a deluje da ove godine mnogi od najvećih kritičara menjaju mišljenje.

Agenda da bi previše bilo da jedan Evropljanin ili još gore "beli dečko", kako su mnogi pričali, osvoji tri puta uzastopno titulu najkorisnijeg igrača najkvalitetnijeg evropskog takmičenja.

Ne samo da su izjave brojnih novinara bile skandalozne nego je odluka da Embid bude MVP na kraju bila pogrešna, što je Jokić pokazao u svom prvom plej-of nastupu, osvojivši naslov NBA šampiona.

Sada je prestižni novinar "Yahoo"-a u opširnoj analizi objasnio kako je pogrešio, ali je i istakao razloge zašto bi ove godine Jokić trebao da ponese titulu najboljeg.

- Takođe smo se složili da je on bio najbolji igrač utakmice na kraju prošle sezone, kada je odveo Nagetse do titule. On je osvojio MVP-a 2021. i 2022. i završio na drugom mestu posle centra Filadelfije Seventisikersa Džoela Embiida prošle sezone, kada je Jokić verovatno trebalo da pobedi treću uzastopnu regularnu sezonu i umesto toga zaradio MVP finala. Njegovo je jedno od najdominantnijih četvorogodišnjih igara u istoriji lige - rekao je Ben Rorbah, novinar "Yahoo"-a.

Uspeh timaDenver Nagetsi imaju znatno bolje rezultate kada je Jokić na terenu u poređenju sa minutima kada nije. Razlika u broju pobeda je značajna, što ukazuje na ključnu ulogu koju Jokić ima u uspehu svog tima.

Na sve to Denver se aktivno bori za prvo mesto Zapadne konferencije, a situacija se iz meča u meč menja i vrlo lako može da se desi da Denver završi na prvom mestu.

Iako su Boston Seltiksi najdominantniji tim ove sezone, apsolutno najbolji skor u ligi, deluje da reputaciju najboljeg tima, ipak, nosi ekipa Denvera.

Individualna statistika

Jokićeva individualna statistika je impresivna u svakom smislu. Postiže veliki broj poena, skokova i asistencija, a pritom uspeva na svaki način da doprinese timu bez ikakve sebičnosti.

Njegova svestranost kao igrača, kao centra koji može efikasno da postiže poene, prikuplja skokove i daje asistencije, čini ga ključnim igračem u svim aspektima igre.

Pritom je već nekoliko sezona vezano, kao i ove na ivici tripl-dabl proseka bez da se za isti previše trudi. Igra je postvaljena tako da omogući njemu da radi ono što najbolje zna i tako pogura tim do što boljeg rezultata.

Kontinuitet nastupa

Nikola je već pokazao doslednost u svojim igrama tokom nekoliko sezona, što ukazuje na njegovu sposobnost da održi visok nivo igre tokom vremena.

Ovo je važan faktor, ako ne i jedan od najvažnijih faktora kada se procenjuje vrednost igrača za MVP nagradu, pored statistike i uspeha tima.

Stil igre mu omogućava da izbegne ozbiljnije povrede, a neretko igra uprkos bolu i ograničenjima koje mu stvaraju neke sitnije povrede. Interesantna je i informacija da u karijeri nije propustio više od deset mečeva po sezoni, a dva puta je uspeo da dogura i do 80 mečeva u regularnom delu sezone.

Pored Jokića u konkurenciji za nagradu najkorisnijeg nalaze se: Šej Gildžes-Aleksander, Luka Dončić, Janis Adetokumbo, Džejson Tejtum i Entoni Edvards. Iz ove konkurencije se najviše ističe kanadski bek, čiji je tim u direktnoj borbi za prvo mesto Zapada sa Jokićem, a pritom ima fantastičan prosek i veliki uticaj na tim koji može biti važan u donošenju odluke.

Dok Jokić u proseku beleži 24.5 poena, 11.8 skokova i 9.8 asistencija uz 1.3 ukradenu loptu, Šej beleži proseke od 30.3 poena, 5.5 skokova, 6.3 asistencije, kao i 2.1 ukradenu loptu.