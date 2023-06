ŠOK U DENVERU! Jokić ovo nikako nije očekivao (VIDEO)

Denveru nije pomogla ni još jedna sjajna partija Nikole Jokića. Srpski as je postigao 41 poena. Marej je postigao 18 poena, Gordon 12, a Braun 11 u timu Denvera.

U timu Majamija najefikasniji su bili Vinsent sa 23 poena i Batler i Adebajo sa po 21 poenom. Nikola Jović nije ulazio u igru.

Denver je imao šut za produžetak, Džamal Marej je pokušao da bude heroj i nije uspeo. Serija se sada seli u Majami, a treća utakmica igra se u noći između srede i četvrtka.

Nagetsi nisu dobro otvorili utakmicu, napad nije bio tečan, u odbrani se kasnilo i Majami je to iskoristio.

Maks Štrus, bek Majamija, u prvoj utakmici šutirao je 0-9 za tri poena, a na startu druge pogodio je tri brze i ekipa Erika Spolstre hranila se tim koševima.

Gosti su u jednom trenutku imali i dvocifrenu prednost (10:21), ali, od tog trenutka pa nadalje Denver je uspeo da pronađe igru koja ga je krasila u prvoj utakmici, te se i zaostatak istopio (23:26).

Nagetsi su dobru energiju s kraja prve četvrtine preneli na drugu, pa su tako brzo preuzeli prednost. I, ne samo da su preuzeli, već su oni bili ti koji su imali dvocifren suficit.

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series!



DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq