NBA liga objavila NEVEROVATNE podatke: Za mesec dana, 316 MILIONA PREGLEDA Jokića i njegovih poteza!

Naime, NBA liga objavila je zanimljiv podatak po kojem se vidi na koji način je raslo interesovanje za dvostrukog MVP-a NBA lige.

- Nikola Jokić je prošle sezone bio 18. u ligi po pregledanim video snimcima na društvenim mrežama NBA lige. U regularnom delu ove sezone popeo se na 9. poziciju. Tokom poslednjih 30 dana, Jokić je najveći hit na društvenim mrežama sa 316 miliona pregleda - objavila je NBA liga.

Last season, Nikola Jokić was ranked 18 among all players in video views on NBA social media platforms.



This regular season, he rose to no. 9.



Over the last 30 days, he leads the league in social media video views with 316 million. pic.twitter.com/h4SRHUEpd1