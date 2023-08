Misteriozni Kevin Panter: Šta li je želeo da poruči ovom porukom?

U jeku priprema reprezentacija za predstojeći Mundobasket klupska košarka je nakratko u drugom planu.

Prelazni rok ulazi u svoju završnu fazu, većina ekipa već je ili kompletirala ili dobro popunila svoj roster, pa će finiš avgusta i septembar biit rezervisani za ona sitnija sređivanja tima.

Partizan je najveći deo posla odradio produžecima saradnje sa nosiocima igre, od kojih je navijačima najbolje "seo" potpis Kevina Pantera.

Amerikanac koristi svoj odmor kako bi napunio baterije, a vrlo čestim tvitovima zadire u maštu njegovih fanova, ali i pristalica crno-belih.

Ovog puta je poslao još jednu misterioznu poruku.

Eating lunch by yourself is top 5 ..