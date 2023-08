Šampion NBA lige, Nikola Jokić, nedavno je lumpovao uz trubače, dok su automobili čekali da prođu.

Njega su u jednom trenutku prijatelji sklonili, a pojavio se novi video na kojem se vidi da je centar Denvera bio u društvu saigrača, Arona Gordona, koji je sredinom avgusta stigao u Srbiju, u posetu Jokiću.

Na snimku koji je podelio i Harison Vind, novinar koji prati Nagetse, vidi se kako Gordon grli Jokića, a čini se da tom prilikom pokušava da ga pomeri.

Aaron Gordon is still in Serbia, apparently.pic.twitter.com/BSKJMBp1xr