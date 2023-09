EMOTIVNO VEČE ZA GROBARE! Crno-beli PREGAZILI Fuenlabradu na Tašu! (VIDEO)

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na otvorenom košarkaškom terenu SC Tašmajdan Fuenlabradu ubedljivim rezultatom 93:63.

Večerašnji spektakl odigran je pred 7.000 navijača, jer je upravo toliko karata klub prodao svojim simpatizerima.

Crno-beli su takođe predstavili i dresove za novu sezonu. Partizan i Fuenlabrada odigrali su prijateljsku utakmicu, ali meč je imao poseban karakter. Naime, susreti dva kluba postali su tradicija, ponajviše zbog bliskih veza i prijateljstva koje ekipa iz Beograda neguje sa klubom iz predgrađa Madrida iz devdesetih godina prošlog veka.

Podsetimo, tada je Partizan zbog sankcija i rata u bivšoj Jugoslaviji morao da igra utakmice van Srbije.

Imali su navijači Partizana da večeras na delu vide novajlije, koje su ostavile veoma dobar utisak!

Takođe, 7.000 Grobara priredili su večeras na Tašmajdanu fantastičnu atmosferu, i podsetili zbog čega važe za jedne od najboljih navijača u Evropi.

Što se tiče same utakmice, dileme oko toga ko će pobediti nije bilo niti jedne jedine sekunde. Od prvog minuta izabranici Željka Obradovića "grizli" su na terenu, igrali su veoma motivisani i agresivno, te su vrlo brzo došli do prednosti koja se uvećavala do kraja utakmice.

Pružili su gosti iz Španije otpor koliko su mogli, ali nedovoljno da se ozbiljnije ugrozi ekipa koja je minule sezona bila na korak od plasmana među četiri najbolje ekipe u Evroligi.