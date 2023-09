Svetislav Pešić najavio odlazak iz reprezentacije Srbije: Doći će neki drugi selektor! (FOTO)

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je o raznim temama, tačnije o svemu na Svetskom prvenstvu u košarci. Pešić je analizirao Mundobasket i najavio eventualno povlačenje.

Pitali su se mnogi, šta će biti sa Svetislavom Pešićem?

On je dao jasan odgovor na to.

Ne govorim ja ovo da bih imao bolji tim na Olimpijskim igrama. Posle Olimpijskih igara doći će neki drugi selektor. Nakon njega neki drugi... Iskoristite me još godinu dana da vam pomognem. Pozovite me, pa analizirajte. Ja sam dao projekat, on stoji. Možda će se sada taj projekat oko sistema takmičenja i registracionog plana primeniti

Videćemo da li će Pešić ostati na klupi Srbije.

Svetislav Pešić, živa legenda košarke, otvorio je dušu i govorio je o svemu.

- Nisam stavljao nikakve ciljeve pred tim. Zna se da kad bi igrao Jokić svi bi očekivali zlato. Ovaj tim je postao porodica. Postali smo pravi tim, došlo je do zbližavanja tima sa medicinskim osobljem i stručnim štabom, ali tako je bilo i ranije. Stizale su nam pohvale sa svih strana, a onda smo odigrali 10 minuta loše protiv Italije i onda su krenule kritike sa svih strana. Ima ljudi koji žele da rade na promociji sbee i oni tada komentarišu. Nije utakmica samo da dođeš i pobediš. To je mnogo veći proces. Ne bih koemntarisao srpsku košarku, to je neka druga tema, ali atmosfera koju tim ima, nju pre svega stvaraju igrači. Igrači žele da igraju za reprezentaciju i kada su odlučili da dođu znaju šta ih čeka. Znali su koji ih trener čeka, isto kao što sam ja znao koji mene igrači očekuju. Proces svega toga je počeo odmah po završetku Evropskog prvenstva. Igrači su danas više okrenuti klubovima i teško je sve to uskladiti. Zato posećujemo njihove treninge i utakmice i obaveštavamo ih. Nije se reprezentacija skupila u Staroj Pazovi, nego mnogo ranije. Igrači su zaslužni za atmosferu, kaže Pešić.

Šta je bilo sa Borišom?

- To što se desilo Boriši je nesreća za njega i njegove najmilije.

Jel se sećate te večeri? U bolnici nema adekvatnih lekara.

- Sva sreća pa je doktor Radovanović godinama sa reprezentacijom. Iako je delovalo da je to bezazleno, Gaga je spoznao da nije tako bezazleno i domah su krenuli put bolnice. To se desilo za vikend i logično da neki od glavnih hirurga nisu radili i trebalo je doći do njih. Doktor Radovanović je zahtevao odmah analize i testove i dobro je da jeste. Boriša je skroman momak, igrao je sjajno u Saragosi, sada je produžio i ugovor. Igrao je dobro i u prozorima, ekipa ga voli i naravno da je sve to bio šok za sve. Tada se pokazao taj timski duh, on je tu nama kao član familije. Nije bilo spavanja, Gaga nam je slao poruke da vidi koja smo krva grupa, pošto je Boriši falilo krvi. Sada je on dobro, za dve nedelje će sigurno biti bolji.

Jedan je vođa – Bogdan.

- Uvek može bolje. Bogdan je imao dosta komplikovanu operaciju prošle godine. Tek je u januaru počeo da trenira sa Atlantom. Trebalo mu je vremena da se vrati u trening, da se privikne ne „novo“ koleno. Za njega je sve to bila dodatna motivacija, on sigurno može da igra još 4/5 godina.

- Nemci su fantastičan tim. Ja sam ranije govorio da su oni sjajni, ali su mi pričali – Pusti, ti si Nemac. Ali oni su stvarno izrasli u pravi tim. Ja nikada nisam rekao da ćemo mi igrati finale Evropskog prvenstva, to ste vi rekli, ja ne, kaže Pešić o Nemcima i nastavlja:

- To su sve igrači koji su proizvod dobrog sistema selekcije. Svi su oni prošli kadetsku i juniorsku selekciju, igrali su Evropsko i Svetsko prvenstvo. Rođeni su u par godina razmaka. Par igrača je u pravom trenutku otišlo u NBA, ostali su noseći u evropskim klubovima. Nikada ne možemo da kažemo da je to iznenađenje, to je samo proizvod dobrog sistema. Dešava se da autsajder pobedi favorita, ali to se dešava na primer u borbi za Fajnal for. Partizan je vodio sa 2-0, pa je izgubio 3-2. Nemačka je zasluženo slavila.

Gudurićeva trojka?

- Naravno da je žao, sigurno da bi preostalih 35 sekundi bilo drugačije. Marko inače takve šuteve pogađa, sećate se na primer u Zvezdi ili Fenerbahčeu, ali eto. Taj Gudurić, koji se ne plaši da preuzme odgovornost, ništa nije kriv.

Povreda Dobrića.

- Pre utakmice smo imali dosta pehova. Bogdanović se nije osećao dobro, uhvatila ga je neka prehlada ili grip, trebalo mu je vremena da se privikne, ali hteo je da igra. Najveći problem je bila povreda Dobrića, koja se desila u drugom minutu i skratila nam je roster. Manje od 48 sati pre toga i Milutinov se povredio, ali dobro. Mi ne znamo kakva je situacija sa ostalim timovima.

Tema je, naravno, bio Mundobasket.

- Prisutne su još uvek emocije jer je sve to sveže, ali sigurno kad malo razmislim i pričam sa nekim ljudima bliskim sebi shvatam da smo napravili veliki uspeh i obradovali smo dosta ljudi. Ostaje žal za finalnom utakmicom i zlatom koje je bilo jako blizu ovog puta, ali verujem da će se opet ukazati prilika da se ponovi ovaj uspeh, rekao je Gudurić.

Čuvena trojka koju je promašio?

- Ja sam se osećao sjajno, jer sam mislio da će lopta ući. Lepo sam šutnuo, to su neki šutevi koje ja volim i na kojima radim stalno, ali to je sport, to je život. Nekad i kad daš sve od sebe i radiš vredno, dese se promašaji, ali to nas čini jačima. Tih promašaja je bilo u mojoj karijeri, zbog toga sam tu gde jesam i verujem da će me i ovaj težak momenat učiniti boljim. Opet kažem, nadam se da će biti prilike da budemo ponovo u finalu, ja ne bežim od odgovornosti. Da mogu da ponovim, opet bih uzeo taj šut, rekao je Marko Gudurić.