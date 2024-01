Pešić brutalno iskren! Evo šta Partizan bolje radi od Zvezde!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, progovorio je bez dlake na jeziku o Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Otkrio je poularni Kari kako gleda na situaciju u kojoj se nalaze trenutno večiti rivali.

"Pa dobro, da li su za F4, to su sada želje i ciljevi koji se postavljaju pred Partizan i Zvezdu. Pre svega mediji i navijači postavljaju te ciljeve, ponekad naravno i klubovi sebi nametnu visoke ciljeve, a koliko su oni realni to je pitanje. Kakva je sada finansijska podrška takvim ciljevima, moram da kažem da ima puno spekulacija. Različite informacije dolaze i do vas i do mene, tako da ne bih mnogo pričao o tome. Očigledno je da su se budžeti klubova povećali, ali i da klubovi svojom aktivnošću utiču na povećanje tog budžeta. Država pomaže, državne firme pomažu, ali koliko je to sve u ciframa stvarno ne znam, niti imam informacije. Ne želim da se bavim tom temom. Ono što mene zanima je sportski aspekt" - rekao je Svetislav Pešić u intervjuu za Mozzartsport.



Više se selektoru "orlova" dopada način na koji funkcioniše Partizan.

"Partizan je uspostavio kontinuitet koji je važan. Za mene je to bitno, možda za nekog drugog nije, ali za mene jeste, da postoji kontinuitet i trenera. I to je Partizan uspeo. I kad nije bilo rezultata, uspeli su da prihvate ideju ili filozofiju trenera i guraju svoje, to se vidi. Uspeli su da naprave i kontinuitet sa igračima, najbolji njihovi američki igrači su ostali, kao i najbolji srpski igrači, pojačavaju se kao što se i ostali klubovi pojačavaju. Zvezda je izgubila kontinuitet struke već neko vreme, a dokle god je imala taj kontinuitet - pobeđivala je. Dosta promena je bilo poslednjih godina, od Obradovića, pa Radonjića, zatim Jovanović, Duško Ivanović... Tu se na neki način Zvezdi poremetio kontinuitet i to se u ovoj sezoni oseća. Da li će platiti danak toga, ne znam. Ne kažem da bi, da je Duško ostao, Zvezda pobedila sve utakmice, niti kažem da je Zvezda napravila loš potez angažovanjem novog trenera. U to ne ulazim, niti želim da spekulišem. Zvezda ima dobru ekipu, mnogo su promena napravili, imaju dobre i iskusne igrače, iza njih su publika i kontinuitet u klupskom rukovođenju. Možda bi to moglo da ih spasi u ovoj sezoni".

Upitan je iskusni stručnjak za mišljenje o poslednjem pojačanju Crvene zvezde, Nikoli Topiću.

"Ne bih previše o njemu govorio, jer o njemu se previše priča, što je razumljivo. On je očigledno veliki zvezdaš i njegov cilj je bio da igra za Crvenu zvezdu. Treba ga podržati, pre svega to je njegova odluka. I dalje je mlad i treba da zna da iza njega stoje svi. Ako prođe ovu fazu pritiska, pa i medijskog pritiska, onda će verovatno napraviti još jedan veliki korak u karijeri. I pored svega kontinuitet mi je uvek važan. Koliko imam informacije, njegova želja je bila da igra za Crvenu zvezdu. Ta želja mu se ostvarila. Nije otišao u neki klub koji ne zna i gde će biti nov. Ne, on je već bio tamo, u sistemu. Želi da igra Evroligu. Iako je mlad, stoji nogama na zemlji i mislim da će da izdrži pritisak. Identifikovan je sa Zvezdom, sa tim projektom kluba. Treba ga podržati u svakom slučaju" - poručio je Svetislav Pešić.

