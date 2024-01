Jokić održao lekciju Amerikancima: MA, KAKAV 'MERRY CHRISTMAS' - HRISTOS SE RODI, TAKO SE KAŽE! (VIDEO)

Za razliku od nekih prethodnih sezona najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ove godine najradosniji srpski praznik nije proveo na terenu.

Denver je prethodne noći bio slobodan, u noći između nedelje i ponedeljka na svom terenu igra protiv Detroita, pa Nikola ima priliku da sa najmilijima proslavi Božić.

Ranijih sezona neretko je na pravoslavni Božić igrao utakmice i kao po pravilu, pružao maestralne partije i bio najbolji pojedinac na meču, pa je u intervjuima odmah nakon meča korisio priliku da čestita Božić svima koji slave i objasni Amerikancima naše običaje.

Tako je 2020. godine nakon spektakularne partije protiv Atlante, u kojoj je ubacio čak 47 poena, ispravio novinara Krisa Dempsija koji mu je rekao "Merry Christmas".

"Hristos se rodi, tako mi kažemo".

After the #Nuggets ' 123-115 win over the #Hawks , Nikola Jokic exchanges a Serbian Merry Christmas with @chrisadempsey , then immediately proceeds to greet his Serbian fans. 🇷🇸 #MileHighBasketball pic.twitter.com/rZVystORYE

Nešto slično uradio je i prošle godine nakon tripl-dabla na meču sa Klivlendom. Tada mu je novinarka na kraju razgovora na isti način čestitala Božić, a on je odlučio da joj objasni kako se to po pravoslavnim običajima radi:

"Mir Božiji, Hristos se rodi, tako se kod nas kaže", rekao je Nikola.

Nikola Jokić on ten straight Nuggets wins at home, his 10th triple-double of the season, what he was thinking when the ladder came out, and a very Merry Serbian Christmas! pic.twitter.com/AFUqptJzxP