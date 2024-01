DIRLJIVA SCENA KOJA JE OBIŠLA SVET: Jokić se ISTOPIO kada je nju ugledao na tribinama! (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa rutinski su na svom terenu savladali Detroit Pistonse (131:114), uz jednu nesvakidašnju partiju Nikole Jokića.

Srpski centar imao je krajnje neobičan učinak na ovom meču - utakmicu je završio sa četiri poena, ali je zato upisao čak 16 asistencija, sedam skokova i pet blokada.

Iako nije bio na svom prepoznatljivom nivou, bar kada je reč o poenterskom učinku, Nikola je ponovo bio u centru pažnje.

Kada se meč završio sa ozbiljnim pogledom na licu krenuo je ka svlačionici, a onda je na tribinama ugledao svoju naslednicu Ognjenu i potpuno se istopio.

"He's not stopping till daughter sees him"



Nikola Jokic makes sure to wave to his family before leaving the court after the #Nuggets' win tonight pic.twitter.com/C0PcruhDhe