BRUTALNA NOĆ NIKOLE JOKIĆA! Prvi tripl-dabl u 2024. i to na kakav način! PAS SEZONE I STRAŠNO ZAKUCAVANJE obeležili pobedu Denvera

Košarkaši Denvera pobedili su Nju Orleans rezultatom 125:113 uz 12. tripl-dabl Nikole Jokića u sezoni.

Srbin je od starta igrao u jakom ritmu, delio je nestvarne asistencije, lako uspostavio dominaciju pod protivničkim košem, pa je došao i do dva atraktivna zakucavanja.

Utakmicu je završio sa 27 poena uz šut iz igre 11/17, a imao je još i 14 asistencija i 10 skokova za 32 minuta u igri.

Nagetsi su već posle prve četvrtine imali 12 poena prednosti, a poluvremenu su stigli do plusa od 15 poena, a u poslednju deonici su ušli sa razlikom od 20 poena.

Delovalo je da su stvoreni uslovi da Jokić presedi poslednjih 12 minuta, a da se to desilo ne bi stigao do prvog tripl-dabl učinka u 2024. godini.

Posebno se sa utakmice protiv Pelikansa ističe fenomenalna asistencija za Arona Gordona iza leđa.

Nikola Jokic with the pass of the year.pic.twitter.com/TDSlvQWQoM