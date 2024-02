DEBAKL DENVERA U JEKU PORODIČNE DRAME KOŠARKAŠA! Jokić zabrinuo navijače - OTIŠAO U SVLAČIONICU! Vratio se, pa dobio tehničku

Košarkaši Denvera doživeli su težak poraz na gostovanju Sakramentu rezultatom 135:106.

Iako su Nagetsi imali prednost na kraju prve četvrtine (35:32), Kingsi su bili tim koji je apsolutno kontrolisao čitav meč, kako su preostale deonice lako rešili u svoju korist, stigli su do i više nego ubedljive pobede.

Ekipa iz Kolorada na ovoj utakmici nije imala pomoć dvojice košarkaša iz startne petorke. Majkl Meloun nije računao na Kentavijusa Kaldvel-Poupa i Majkla Portera Juniora, koji prolazi kroz teške trenutke zbog porodične drame, odnosno situacije u kojoj se nalazi njegov brat.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 23 poena, osam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte.

Srpski košarkaš je imao problem u prvom poluvremenu, pretpostavlja se da je dobio udarac u butni mišić, zbog čega je na izvesno vreme napustio parket i otišao u svlačionicu.

Jokic wearing the back brace coming off the court isn’t a big deal. Him going to the locker room has me slightly concerned. Horrible ending to first Q. Giving away six points. Still with the lead but gotta finish better. 35-32 Nuggets. Join me with 5 TO GO! To chat about it… pic.twitter.com/OIPkI77hPg