Novo dostignuće za francuskog košarkaša: Matijas Lesor MVP 21. kola Evrolige!

Košarkaš Panatinaikosa, Matijas Lesor, izabran je za MVP-ja 21. kola Evrolige!

Iskusni centar odigrao je partiju karijere protiv Monaka, i meč završio sa indeksom korisnosti od čak 42.

Sa 23 ubačena poena, izjednačio je svoj evroligaški rekord, a uz to, imao je i devet skokova i pet asistencija, uz sedam faulova koji su napravljeni na njemu.

The MVP for Round 21 is @ThiasLsf after leading @paobcgr to an important victory this round 👏



This is Lessort's second-ever MVP of the Round honor – and both have come this season, having previously earned this accolade in Round 5



‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/bosY6xvQ8Y