Minut ćutanja i Dekijeva slika u TD Gardenu: Boston odao počast srpskom treneru, pa savladao San Antonio

Poštovanje Dejanu Milojeviću iskazano je i u dvorana širom Sjedinjenih Američkih država, a takav slučaj bio je i u Bostonu, gde su domaći Seltiksi dočekali San Antonio Sparse i slavili rezultatom 117:98.

Pre početka meča, u TD Gardenu je održan minut ćutanja u čast Dejana Milojevića, dok je slika srpskog trenera viđenja i na velikom ekranu na centru dvorane.

Što se meča tiče, Boston Seltiksi su pitanje pobednika rešili već u prvom poluvremenu, gde su nakon nešto neizvesnije prve deonice u drugom kvartalu uspeli da naprave prednost od 20 poena i tako na odmor odnesu plus 25.

Kraj meča bio je stvar rutine za izabranike Džoa Mazule, koji su bez većih problema održavali prednost i uspeli da upišu novi trijumf na domaćem parketu u najjačem šampionatu sveta.

A moment of silence before tonight’s game at TD Garden for Warriors’ assistant coach Dejan Milojevic pic.twitter.com/CD9mm0VfQx