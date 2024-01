'BIO MI JE KAO BRAT' Bobi Marjanović utučen zbog smrti Milojevića: POSLEDNJU PORUKU koju mu je poslao nikada neće zaboraviti

Srpski košarkaš Boban Marjanović dirljivim rečima oprostio se od svog bivšeg trenera i velikog prijatelja Dejana Milojevića.

Mnogim igračima Milojević je pomogao da ostvare velike karijere, a jedan od njih svakako je bio i Boban Marjanović.

Milojević je srpskom gorostasu trasirao put do NBA lige. Posle neuspešnih epizoda u Žalgirisu, Nižnjem Novgorodu i Radničkom Milojević je Bobija doveo u Megu i oživeo mu karijeru. Postao je jedan od najdominantnijih centara, potpisao je za Crvenu zvezdu sa kojom je osvajao titule, a onda otišao u NBA.

Imao je neverovatan uticaj na njegov razvoj i Bobi će mu zbog toga večno biti zahvalan.

Bili su jako bliski i Marjanović ga je doživljavao kao starijeg brata.

"Poslednju poruku mi je poslao pre četiri dana" kaže utučeni Marjanović i dodaje:

"Napisao mi je: 'Moj prijatelju, uvek se smej, uvek razmišljaj pozitivno i uvek imaj osmeh na licu'. Zahvalio sam mu se i rekao da ću dobro zapamtiti njegove reči. Ne mogu da verujem da ga sada više nema. Tužan dan, jako tužan. Znam da nas sada gleda sa neba. Sada je kao anđeo, superheroj. Imao je neverovatnu energiju i neverovatan osmeh".

Kada je saznao da je završio u bolnici zbog srčanog udara, verovao je da će se izvući.

"Stvarno sam razmišljao kako je to samo jedan problem u životu, ali da bi se sa svakim problemom izborio. Razmišljao sam kako će da se probudi sledećeg dana i kako će sve biti u redu, pozvaću ga i reći mu: 'Šta, bre, to radiš?! Zašto si pao bez razloga. Ti si najjači čovek kojeg poznajem u životu'. Ali, ovo je realnost... Jako sam tužan. Uvek je za sve imao osmeh, savet, pozitivne misli. Mogao si da ga zoveš usred dana ili noći i uvek je imao vremena da sa mnom priča".

Bobi je otkrio da će uvek rado gledati zajedničke fotografije, čitati poruke koje su razmenjivali i da će se smejati, kako je to Dejan želeo.

"Da mi on nije bio trener, ne bih završio u NBA ligi. To je suština. On mi je rekao da dođem ovde, da gradim samopouzdanje, igru, da improvizujem i nikada ne odustanem. On je takođe jurio svoj san kao igrač. Bio je niski centar, ali jako snažan igrač. Pričali su mu da neće uspeti. Nije došao u NBA kao igrač, ali jeste kao trener i osvojio prsten. Nikada nije odustajao, nikada. To je i mene naučio, da se nikada ne predajem, o tome je govorio mnogim igračima".

Bobi ističe da mu je Deki bio kao brat i da će mu puno nedostajati.

"Jako mi je žao zbog Dejanove porodice. Imao je divnu, sjajnu, prelepu porodicu. Ćerku i sina, suprugu, brata, roditelje... Sve ljude koji su mu bili prijatelji. Meni je bio kao brat. Ovo je jako tužan dan i znam da će mi nedostajati. Ali, ovo je život. Bio je tako mlad", kaže Marjanović.

