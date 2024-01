JOKIĆ SLOMLJEN ZBOG SMRTI MILOJEVIĆA! Meloun posle tragedije TEŠIO NIKOLU: Samo sam ga GRLIO! Ponosan sam što je ovako odao počast (VIDEO)

Trener Denver Nagetsa, Majk Meloun, nakon trijumfa nad Bostonom otkrio je da je Nikolu Jokića duboko potresla vest o smrti Dejana Milojevića.

Bivši trener i blizak prijatelj Nikole Jokića preminuo je u 46. godini života od posledica srčanog udara, a vest o njegovoj smrti potpuno je slomila zvezdu Denvera.

Par dana nakon jezive tragedije Nikola je predvodio svoj Denver do velike pobede nad Bostonom. Ubacio je 34 poena, zabeležio 12 skokova i devet asistencija i tako na pravi način odao počast čoveku koji ga je vinuo u zvezde.

Meloun je ponosan na Nikolu zbog načina na koji je odigrao ovaj meč posle teškog gubitka koji je doživeo.

"Poslednjih nekoliko dana samo sam ga podržavao, tešio, grlio. Kao što sam rekao našem timu posle utakmice, ne mogu biti ponosniji na Nikolu što je igrao onako kako je igrao posle tragičnog odlaska Dekija. Ponosan sam na njega. Kao, upravo ste izgubili nekoga koga volite i do koga vam je stalo, što vam je mnogo značio, bio vam je mentor i trener. Pa, idi, odaj mu počast, znate na šta mislim? Nikola je izašao tamo. Odao je počast Dekijevom sećanju i njegovom nasleđu igrajući na nivou na kom je igrao. Nije lako, ali Nikola je posebna osoba, očigledno. Bilo je neverovatno gledati ga kako igra kada uzmete u obzir sa kim igramo i ako dodate sve ostalo uz to. Zato je Nikola najbolji igrač na svetu", rekao je Meloun na konferenciji za medije.



Michael Malone on Nikola Jokic mourning Dejan Milojević:



"I'm proud of Nikola. You just lost somebody that you love and you care about.. So go honor him. And Nikola went out there and honored Decky's memory and his legacy..



That's why Nikola's the best player in the world." pic.twitter.com/ue6HydZ0kr