Šuterski raspucana noć Bogdana Bogdanovića, Klipersi ipak prekinuli seriju pobeda Hoksa i pretekli Denver

Najefikasniji meč NBA lige u noći između ponedeljka i utorka odigran je u Atlanti gde su domaći Hoksi sa 149:144 poraženi od Los Anđeles Kliperse. Tako je prekinuta njihova serija od četiri pobede, koliko ih sada u nizu ima rival.

Tim iz Kalifornije je u prvoj deonici imao dvanaest poena viška, u drugoj i trinaest, ali je sve to istopljeno do pauze kada je na semaforu pisalo 66:66. Do konačnog vođstva, prvog posle samog početka, domaćin je stigao u drugoj polovini trećeg kvartala, međutim poslednja četvrtina je bila kobna.

Opet su Klipersi u momentu imali i dvocifrenu razliku, protivnik je flertovao oko poseda minusa, ali okreta nije bilo.

Bogdan Bogdanović je meč završio sa 16 poena uz šut iz igre 6/12, odnosnio 4/8 za tri uz 3 skoka i 6 asistencija.

Efikasniji od njega u timu bili su Diandre Hanter sa 27, Trej Jang sa 25 i 12 asistencija, Dedžonte Marej sa 21 poenom i 7 dodavanja za koš kao i Sadik Bej i Onjeka Okongvu sa po 18 poena.

Na drugoj strani Kavaj Lenard je imao 36 poena, Džejms Harden 30 i 10 asistencija uz 8 skokova, dok je Pol Džordž ubacio 18. Klipersi su ovom pobedom pretekli Nagetse na trećem mestu Zapada sa skorom 34-15, dok je Atlanta deseta na Istoku sa 22-28.

