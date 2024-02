Jovićev saigrač izazvao STRAVIČAN UDES - Nesrećnoj žrtvi AMPUTIRANA NOGA, oglasio se Majami

Majajmi Hit obavestio je javnost da je košarkaš Hejvud Hajsmit doživeo saobraćajnu nesreću dok se vraćao kući sa utakmice protiv Orlanda.

Saigrač našeg Nikole Jovića udario je svojim automobilom osobu koja je pomagala drugom vozaču zaglavljenom nasred puta, prenose američki mediji.

Žrtva je u kritičnom stanju i pretrpela je prelome i delimičnu amputaciju noge.

„Obavešteni smo da je Hajsmit bio učesnik saobraćajne nesreće na putu do kuće posle sinoćnje utakmice. Naša srca su uz povređene“, navodi Majami Hit u saopštenju.

Prema prvim izveštajima, košarkaš Hita nije zadobio povrede u udesu.

Protiv San Antonija nije igrao, a Majami je naveo da utakmicu propušta iz ličnih razologa.

Ove sezone Hejvud je odigrao 38 mečeva za Majami i prosečno je beležio 5,8 poen i 2,8 skokova po meču.

Haywood Highsmith was not suspected of being under the influence of alcohol or drugs at the time of the crash, sources say. In fact, no tests were given.



Aside from the victim, 21, having his right leg partially amputated, he also suffered a broken left leg and left arm.