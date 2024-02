NAJNOVIJI DETALJI OPERACIJE SLAVNOG KOŠARKAŠA! Paspalju urađena ablacija srca! Nalazi se u Kliničkom centru!

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj hospitalizovan, a sada su se pojavili novi detalji.

Njemu je urađena ablacija zbog srčanih smetnji.

Njegovo stanje je trenutno stabilno, a nalazi se u Kliničkom centru Srbije.

Inače, nekadašnji as Partizana trebalo je da bude gost na jednoj svečanosti u Grčkoj, ali je hospitalizovan zbog aritmije.

Trofejni reprezentativac je nedavno u emisiji "Ordinacija" pričao o svojim zdravstvenim problemima i tom prilikom otkrio kako je preživeo dva infarkta i moždani udar.

Prvi infarkt doživeo je u svojoj 35. godini, dok se još uvek aktivno bavio sportom.

"Meni se to desilo na sportu i generalno, meni se uvek i dešavalo na sportu, šta god to značilo, sport, može da bude i fudbal, tako smo i počeli, tako smo završili na kraju. Osetiš ipak nešto što nije uobičajeno, znači krene grebanje po, recimo, grudima, neke neprijatne nelagodnosti, neko znojenje, mimo sportskog, teško je to prepoznati i onako, što bih ja rekao, mala snaga, ali nije uobičajena mala snaga, nije umor, nego nešto potpuno drugačije. E sad, kako čovek to da prepozna, ja, svakako, nisam", priseća se u razgovoru za Javni setrvis Srbije slavni as.