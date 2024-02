Sferopulos se oglasio još jednom posle osvajanja Kupa: Uputio jednu poruku navijačima, ali i svom timu

Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Partizana u finalu Kupa Radivoja Koraća sa 85:79, čime su došli do prvog trofeja u sezoni, a četvrtog uzastopnog u ovom takmičenju. Ovo je ujedno i prvi trofej za Janisa Sferopulosa na klupi Zvezde, koji se još jednom oglasio.

Janis Sferopulos je posle utakmice bio i izuzetno emotivan, dok je iskoristio i još jednu priliku kako bi se oglasio.

On je okačio jedan tvit na svom profilu, gde je još jednom pokazao zahvalnost prema igračima.

- Ponosan sam sa svojim košarkašima. Čast mi je što sam bio u prilici da osvojim Kup Radivoja Koraća za klub i ove navijače. Hvala za podršku - kratko je napisao Sferopulos.

Proud for my players.

Honored to have won Radivoj Korać Cup for the club and for our fans.

Hvala for the support 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/bXWo0woY9F