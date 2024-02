ŠOK IZ NBA - SRBIN OSTAO BEZ KLUBA! Oklahoma otpustila Alekseja Pokuševskog (FOTO)

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski dobio je otkaz u NBA ligi, pošto su ga Oklahoma Siti Tanderi otpustili i sada je bez kluba.

Oklahoma Siti Tander saopštio je da je Pokuševski otpušten posle skoro četiri godine u klubu.

