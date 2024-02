SRBIN NAJGORI U NBA! Neslavan učinak Pokuševskog - U OVOM parametru oborio sve NEGATIVNE rekorde najjače lige na svetu!

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski dobio je otkaz u Oklahoma Siti Tanderima, u čijem dresu se nije baš proslavio.

Nastupao je za Oklahomu od 2020. godine, odigravši tačno 150 utakmica, tokom kojih je zabeležio prosek 7,5 poena, 4,7 skokova i dve asistencije.

U jednom statističkom parametru predvodi neslavnu listu košarkaša, koji su u NBA ligi odigrali bar 100 mečeva.

Pokuševski je učestvovao u najmanje pobeda Oklahome ako gledamo spomenute igrače sa trocifrenim brojem utakmica.

The Thunder are reportedly waiving 2020 first-round pick Aleksej Pokusevski.



Since entering the league in 2020, Poku has produced the fewest win shares among players with at least 100 games played.#NBA | #ThunderUp pic.twitter.com/aWFTWfoiZN