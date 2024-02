SVI SMO MI PROLAZNI, NAJVEĆA SNAGA PARTIZANA SU NAVIJAČI' Emotivno izlaganje Obradovića pred Efes - Oni su najbolji na sveta!

Nakon više od dve nedelje, košarkaši Partizana ponovo će zaigrati pred svojim navijačima u beogradskoj "Štark areni".

Sutra od 20 sati i 30 minuta, u prestonicu Srbije stiže Anadolu Efes, sa kim će se crno-beli sastati u sklopu 27. kola Evrolige.

Parni valjak je odradio poslednji trening pred pomenutu utakmicu, a novinarima se obratio trener Partizana, Željko Obradović:

- Igraćemo protiv tima koji je sa novim trenerom. Imali su odlične rezultate u zadnjem periodu, osim tog finala Kupa koje su igrali protiv Fenerbahčea. Evidentno je da su neki igrači dobili nove uloge i da je čovek koji je sada prvi trener, pošto je dugo godina bio pomoćni trener u Efesu, da veruje igračima koji su tu godinama. U odnosu na prvu utakmicu roster je promenjen u smislu da su se neki igrači oporavili i oni zaista igraju veoma dobro i pričati o kvalitetu koji ima Efes, mislim da je svima veoma dobro poznat. Ono što je za nas važno to je da smo uspeli da okupimo jedan broj igrača u nedelju, da su se reprezentativci Srbije priključili danas, Aleksa, Ognjen i Balša - rekao je Obradović pa se osvrnuo na pobede reprezentacije Srbije u ovkiru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo:

- Da iskoristim priliku da čestitam i njima i reprezentaciji na dve veoma važne pobede u kvalifikacijama i eto mi smo odradili jedan trening. Ovi koji su se vratili u nedelju su radili na jedan veoma dobar način, prilično posvećeni i sa željom da sutra odigramo veoma dobru utakmicu.

Zbog povrede ramena, današnji trening je propustio Džejms Naneli, a van stroja je i Tristan Vukčević.

- Džejms ima problem sa ramenom, to je nešto što mu se desilo u finalu Kupa i nije trenirao Tristan, on je osetio bol u kolenu. Videćemo kakva će situacija biti sutra, pa ćemo i da odlučimo da li mogu i na koji način da pomognu ekipi.

Imao je Obradović vrlo jaku poruku za navijače Partizana.

- Navijači Partizana su poznati po tome da daju uvek ogromnu podršku, i igračima i svima nama koji smo ovde. Koristim priliku da ih zamolim, da ono što je najbitnije, budu podrška timu, podrška igračima i da probamo da iz te energije, koju daju timu, da dođemo do dobrog rezultata. To je najvažnije. Ovaj klub i postoji i takav je kakav je, zahvaljujući njima. Svi mi ostali smo prolazni, dolaziće i novi ljudi, neki će biti tu, ali ono što je snaga Partizana to su ti ljudi, navijači Partizana. Ako možda to nekom nije jasno, evo prilika da se kaže - Svi smo mi zamenljivi i ovaj će klub postojati i bez nas, ali su oni ta snaga i moć koju ima Partizan, jer su najbolji navijači na svetu - zaključio je Obradović.