PARTIZAN VEČERAS DOČEKUJE ŽALGIRIS U EVROLIGI! Obradović: Svi su zdravi, to je najvažnije!

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 sati u Štark areni dočekuju Žalgiris u 23. kolu Evrolige.

"Crno-beli" se trenutno nalaze na 11. mestu na tabeli sa po 11 pobeda i poraza, dok je Žalgiris 16. sa osam trijumfa i 14 poraza.

"Ono što je veoma važnu za ovu utakmicu jeste da će oni imati tri igrača koji nisu igrali prethodni međusobni meč. To su Lekavičijus, Butkevičijus i Manek. Dolaskom Andree Trinkijerija na klupu Žalgirisa promenila se jedna stvar, a to je da su dobili na agresivnosti i da u poslednje tri utakmice imaju skoro tri ukradene lopte više u proseku. Takođe, krasi ih i to što su najbolji tim u Evroligi kada je u pitanju procenat šuta za tri poena", rekao je u najavi meča trener Partizana Željko Obradović.

Još jedna stvar koja je bitna za nas i za njih jeste da su ovo dva tima protiv kojih se najviše faulova sudi u Evroligi", naglasio je Obradović.

"Imali smo dva dobra treninga i nadam se da će iz tih dobrih treninga doći odličan rezultat protiv Žalgirisa. Svi su zdravi, jedino je Tristan Vukčević imao malih problema sa kolenom, ali je na kraju trenirao", istakao je trener Partizana.