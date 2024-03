Željko Obradović otkrio šta će biti ključ utakmice sa Olimpijakosom: Da li je ljut na klub zbog Ledeja?

Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.30 igraju protiv Olimpijakosa u 32. kolu Evrolige jedan od najvažnijih mečeva kada je u pitanju borba za Top 10.

Nema sumnje da je ovo i najteži duel za izabranike Željka Obradovića od preostala tri, gde će još i gostovati Albi u 33. i na kraju dočekati Valensiju u 34. kolu, možda i u direktnom duelu za Top 10.

Ipak, da bi Partizan ostao u trci i dobroj poziciji, mora prvo da pobedi Olimpijakos, koji je u odličnoj formi i jedan je od glavnih kandidata za Fajnal for, a bori se i za drugu poziciju koja bi mogla da donese potencijalno lakšeg rivala.

Trener Partizana Željko Obradović ističe da je ključ utakmice da se igra dobra odbrana svih 24 sekundi napada rivala, koji često rešava akcije baš u isteku napada.

- Imamo to iskustvo iz prvog meča sa njima, to iskustvo treba da nam pomogne kako treba da igramo sa njima. Ekipa koja je napravljena za najveće domete, imaju prepoznatljiv način igre za vreme koliko je Jorgos Barcokas trener. Očekuje nas posao da čitamo njihovu odbranu, biće dosta preuzimanja, protoka lopte u napadu, oni su tim koji igra veoma strpljivo i dosta toga se odigrava u samoj završnici napada, imaju izuzetnu realizaciju poslednjih napada, moraćemo da igramo odbranu 24 sekunde u tome je ključ utakmice - rekao je Obradović, koji se dotakao da Zek Ledej još nije stigao.

- Nisam ga ni ja video. Situacija je da je on bio obavešten da je trebalo da dođe juče ujutru na trening, nije došao, mislim da ima neke probleme sa letovima, ali to je posao ljudi iz kluba, oni se bave time, ja se bavim ovim ovde - rekao je Obradović u čijim rečima se moglo naslutiti da nije previše zadovoljan i da je možda i ljut što to nije rešeno na vreme.

Karte su rasprodate osam dana pre meča, pa se očekuje velika podrška sa tribina.

- Ništa novo, to je nešto što je uobičajeno, oni su ti koji nam daju moral, želju, snagu i teraju n as na borbu, nadam se da će se to preneti na teren, da je će se to preneti na teren da će igrači shvatiti da imamo situaciju da je dobro da zavisimo od nas samih. Ponosni smo i srećni i zadovoljni da imamo takve navijače i da postoji takvo interesovanje za mečeve Partizana, da ne pominjemo odakle sve dolaze ljudi na utakmice Partizana, da i ovaj grad ima benefite od Partizanovih mečeva.

Upitan je Obradović i koliko mu je teško da ne gleda tabelu kada čak pet ekipa na kraju mogu da završe sa identičnim skorom na deobi 10. mesta.

- Moguće je sve, ali treba razmišljati samo o sledećoj utakmici, znamo ko je sve tu, kaklulacije postoje, ja se ne bavim s tim, treba da gledamo sebe i da probamo da ove tri utakmice odigramo na najbolji mogući način.