JANIS SFERUPOLOS PRED BAJERN: Veoma je važno da odigramo dobro, ONI SU SJAJAN TIM!

Košarkaši Crvene zvezde sutra će odigrati meč 27. kola Evrolige protiv ekipe Bajerna iz Minhena, a kao najavu meča trener crveno-belih Janis Sferopulos je dao izjavu za medije.

Pre svega je objasnio kako je na tim uticala reprezentativna pauza.

- Zbog pauze i reprezentativnog prozora, trenirali smo juče prvi put svi na okupu, ali takva je situacija za sve timove u Evropi. Veoma je važno da odigramo dobro, jer igramo protiv sjajnog tima na njihovom terenu. Bajern je pronašao ritam, hemiju i značajno unapredio igru u odnosu na prvi deo sezone - počeo je Sferopulos.

Prokomentarisao je i stanje Topića i Treja Tompkinsa.

- Topić i Tompkins su takođe u procesu rehabilitacije, ali su mnogo bolje. Možete ih videti na parketu, ali i dalje ne treniraju timski. Lekari su veoma pažljivi. Ne želimo da žurimo, pa da posle imamo problem kada se vrate. Polako, polako i mislim da ćemo ih videti na parketu. Pričamo sa doktorima i prvo želimo da dođe do optimalne forme. On je u poslednjoj fazi rehabilitacije, doktori su pozitivni i želimo da ga zadržimo do kraja, kako bi igrao sa nama - jasan je Sferopulos.

Na kraju je ostao zahvalan timu zbog uspeha na Kupu.

- Nije moj trofej, već trofej tima. Veoma sam srećan zbog cele organizacije. Za mene i sve u klubu je bilo veoma važno da osvojimo trofej. Mi smo Zvezda i borimo se za svaki trofej - zaključio je Janis.