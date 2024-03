Zbog ovoga je Jokić najbolji: Pogledajte potez koji je rešio meč na 20 sekundi do kraja

Jokićev pas, Gordonovo zakucavanje i Boston je pao.

Uspeo je Denver da zakomplikuje situaciju protiv Bostona u finišu meča, bez obzira na to što su uglavnom imali dvocifrenu prednost tokom poslednje četvrtine, ali je magija Nikole Jokića na kraju sačuvala Nagetse da ne potonu!

Magija u vidu dva poena i asistencije za Arona Gordona u situaciji kada je nastupila ozbiljan drama. Najpre je Srbin pogodio za dva pri rezultatu 109:106, da bi na 20 sekundi do kraja prakitčno rešio pitanje pobednika.

